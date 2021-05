Coronavirus | 11 807 nuovi casi e 258 decessi in 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova crescita dei contagi dain Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 11.807(ieri erano stati 10.585) nonostante un leggero decremento dei tamponi processati, 324.630 e che determina il tasso di positività in leggera crescita al 3,63%. Nuova discesa secondo il bollettino del Ministero della Salute dei: oggi sono stati 258 (-9). I guariti sono 15.867 mentre gli attuali positivi scendono a 402.803 con un calo complessivo di 4.327.Non si ferma il costante calo dei ricoveri nei reparti ordinari: i degenti sono 16.867, 653 in meno rispetto a ieri; altrettanto significativo il calo nelle terapie intensive dove i ricoverati sono 2.308, 60 in meno rispetto a ieri, ma con 127ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 338.627 persone. Sul ...