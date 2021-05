“Col blocco degli sfratti Draghi punisce le persone perbene” La denuncia di Pedrizzi Federproprietà

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Si conferma ancora una volta che governo e parlamento non si rendono conto che leoneste, come i proprietari di case, stanno vivendo la terribile ingiustizia per il continuo, che consente anche ad un moroso incallito, che non paga l’affitto e le spese condominiali da anni, di non restituire la casa, pur avendo una esecuzione di sfratto emessa da un tribunale, quando non si conosceva neanche l’esistenza del Covid”. E’ durissima l’accusa di Riccardo, vicepresidente di, a seguito del via libera del primo Decreto Sostegni da parte delle Commissioni Congiunte Finanze e Tesoro e Bilancio del Senato al...

