Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi | “Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias | poi Iannone la chiamava… ho fatto 2+2”

(Di giovedì 6 maggio 2021) La quinta puntata de “Il Punto Z” ha visto come ospiti Ilary Blasi, Drusilla Gucci e. A suscitare le reazioni del web sono state proprio le dichiarazioni della bellain merito ad una domanda posta dal conduttore Tommaso Zorzi. Tommaso per rompere il ghiaccio le ha mostrato una foto che la ritrae nello studio dell’Isola con l’influencer persiana. Ed è proprio da questa foto che è partita l’intervista, Tommaso ha chiesto infatti che tipo di rapporto esiste tra le due. La risposta dinon si è fatta attendere: Posso raccontare la verità? La raccontiamo dai, la verità è che all’inizio sì tutto bene, poi è successo che ma non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio fidanzato, però una che ti dice amica amica.. cioè è vero non ...

svela perché non segue più Giulia Salemi e in che rapporti sono ad oggi. Ecco cosa ha dichiarato la ...Sono numerose le domande che nelle passate ore sono state poste adai suoi stessi follower sul conto del fidanzato Ignazio Moser e della sua esperienza all'Isola dei Famosi . La mancanza di Ignazio è tanta, come dichiarato anche in una intervista ...Cecilia Rodriguez, ospite del programma di Tommaso Zorzi Il punto Z, ha svelato perché si è interrotto il rapporto con Giulia Salemi ...Cecilia Rodriguez si è scagliata duramente contro Giulia Salemi, pensa che ciò che ha fatto l'influencer non si fa tra amiche, di che si tratta.