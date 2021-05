Campagna, ritrovato il bottino di un furto avvenuto ai danni di una ditta del Vallo di Diano (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna – È stato individuato e recuperato dai carabinieri della stazione di Campagna agli ordini del maresciallo Angelo Solimene, il bottino oggetto di un furto avvenuto qualche giorno fa presso un’azienda di Atena Lucana. I sospetti e le indagini degli inquirenti hanno portato all’individuazione di uomo, di origine marocchina, pluripregiudicato, residente del comune di Campagna. All’esito del controllo, i militari hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione del pluripregiudicato dove hanno rinvenuto delle reti a doghe, dei colli per assemblaggio e macchine utensili, rubate ad Atena. Refurtiva del valore di circa 10mila euro che è stata recuperata dai carabinieri e restituita alla ditta mentre il marocchino è stato denunciato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato individuato e recuperato dai carabinieri della stazione diagli ordini del maresciallo Angelo Solimene, iloggetto di unqualche giorno fa presso un’azienda di Atena Lucana. I sospetti e le indagini degli inquirenti hanno portato all’individuazione di uomo, di origine marocchina, pluripregiudicato, residente del comune di. All’esito del controllo, i militari hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione del pluripregiudicato dove hanno rinvenuto delle reti a doghe, dei colli per assemblaggio e macchine utensili, rubate ad Atena. Refurtiva del valore di circa 10mila euro che è stata recuperata dai carabinieri e restituita allamentre il marocchino è stato denunciato ...

