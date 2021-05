Altafini | “Mi piacerebbe che la Juve restasse fuori dalla Champions”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 6 maggio 2021) Intervistatotrasmissione radio “Un sogno nel cuore” su Radio 1 Station, Joséha parlato della corsa: “Tutte le squadre hanno sofferto tantissimo per via degli infortuni e il Covid-19, fare un pronostico è difficile ma sicuramente lo scontro-Milan di domenica escluderà qualcuno. Penso che Napoli e Milan ci andranno, mentre miche i bianconeri nero. Pirlo? Il problema non è stato Andrea ma la rosa perché se quest’ultima è forte, vincerebbe anche un allenatore giovane come lui. Il Napoli di Maradona, quando vinse il campionato, sarebbe potuta diventare la squadra più forte d’Europa, ma non seppero costruire un organico come si deve. L’Inter, dopo il triplete, avrebbe dovuto vendere Milito per continuare a vincere e ...