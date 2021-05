Young | «Inter scelta giusta Via dalla Premier per vincere in Serie A!»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’altro protagonista della splendida stagione dell’, Ashley, ha parlato della sua positiva avventura nel nostro campionato L’esterno dell’Ashleyha rilasciato un’vista a Sky Sports Uk. Ecco le sue parole riguardanti lo scudetto appena conquistato con i nerazzurri. «Sembra incredibile a essere onesti.laLeague e poi andare in un nuovo campionato eanche quello è semplicemente incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora guardo indietro e penso di aver preso la decisione. Ho sempre voluto andare via e. Ho quell’ambizione e quella voglia di. Ovviamente nella prima stagione siamo arrivati ??alla finale di ...

Inter : ?? | PANCHINA 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 24 Eriks… - 92Interista : RT @marifcinter: Young: “Inter la scelta migliore che potessi fare. Scudetto? Sembra incredibile” - diegocecati : RT @marifcinter: Young: “Inter la scelta migliore che potessi fare. Scudetto? Sembra incredibile” - ElTrattore : RT @marifcinter: Young: “Inter la scelta migliore che potessi fare. Scudetto? Sembra incredibile” - marifcinter : Young: “Inter la scelta migliore che potessi fare. Scudetto? Sembra incredibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Young Inter

fcinter1908

...dall'altra parte c'è Perisic che ha scalzato. I primi tre resteranno ma per poter competere su tre fronti si andrà a caccia di un altro uomo di fascia. Due sono i preziosi obiettivi dell', ...... Maiorca ed Espanyol che sarebbero disposte a spendere 7 milioni per lui, così che l'non realizzi una minusvalenza. A sinistrava in scadenza e sembra intenzionato a tornare al Watford, ...Le parole dell'esterno nerazzurro: "Vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incredibile" ...L'AVVENTURA ALL'INTER E LO SCUDETTO - "Sembra incredibile a essere onesti. Ovviamente è bello vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incre ...