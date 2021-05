Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 15:20 – FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA A24. IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI INVECE SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA CONGESTIONATO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO. È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL ...