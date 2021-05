Vaccini Lazio | Zingaretti | Immunità di gregge in tempi brevi”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Neldiin: una previsione di Nicola. “Con l’arrivo deiè un obiettivo raggiungibile”, ha spiegato il presidente della Regione, che questa mattina ha partecipato a una conferenza stampa sugli effetti della campagna vaccinale sulla fascia Over 80. Ad oggi nelil 92% degli ultraottantenni ha già ricevuto almeno una dose del vaccino. In regione sono state superate due milioni di iniezioni effettuate (2068754) e dalla mezzanotte di ieri sono partite le prenotazioni per i nati nel 1963-1964. Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e la direttrice del dipartimento di Epidemiologia del, Marina Davoli, che hanno ...

Non ci sono competizioni o gare fra regioni sui. È, in sintesi, il pensiero del presidente della regione, Nicola Zingaretti, ospite ad Agorà su Rai3 in merito alle parole dell'assessore lombardo Letizia Moratti sulla possibilità che ......della Regione Zingaretti ha dichiarato che sabato si vaccinerà con AstrZeneca e che fra poco la regioneraggiungerà l'immunità di gregge. "Se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei...Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi: una previsione di Nicola Zingaretti. “Con l’arrivo dei vaccini è un obiettivo raggiungibile”, ha spiegato il presidente della Regione Lazio, che questa ...Edo: Negli over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza di ricovero per Covid-19. Sono i dati sugli effetti della campagna vaccinale nella fascia di età degli over 80 presentati ...