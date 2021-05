Tim Parks | l’anglo-italiano | Scrivo le cose serie a mano | coi tappi nelle orecchie

Leggi su amica

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tim(Manchester, 1954): scrittore, giornalista, saggista, traduttore. Uno di quegli inglesi che prima si sono innamorati della letteratura italiana e poi hanno deciso di venire a vivere tra noi, italiani contemporanei. E studiarci… Le ultime “scoperte” le ha raccolte in Italian Life, il suo nuovo libro (Rizzoli). Foto ufficio stampa Nato a Manchester, vive da 40 anni in Italia, la conosce bene e ne scrive spesso. Succede anche nel romanzo Italian Life. Una fiaba moderna di amori, tradimenti, speranze e baroni universitari (Rizzoli, pag. 432, € 19). In cui Tim, scrittore e giornalista che risiede a Verona, intreccia la vicenda di una ragazza della Basilicata e di un inglese, insegnante di lingua, coinvolti, a Milano, in una cospirazione d’ateneo. La storia, che colpisce per la sua bizantina complessità, vuole far emergere, dice l’autore, ...