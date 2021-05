Sottopasso a rischio alluvione L' opera dovrà essere spostata

Ultime Notizie dalla rete : Sottopasso rischio

IL GIORNO

di Sonia Ronconi Ilferroviario si dovrà fare più a valle, dove non esisteidrogeologico. Autostrada Pedemontana Lombarda ha risposto alla segnalazione del WWF Lombardia sull'incompatibilità di due ...Per quanto riguarda i tempi, "prevediamo di partire a giugno daldi via La Marca, poi a ... " È un modo intelligente per offrire nuovi punti di vista a zone urbane adegrado, ed ...Il sottopasso ferroviario si dovrà fare più a valle, dove non esiste rischio idrogeologico. Autostrada Pedemontana Lombarda ha risposto alla segnalazione del WWF Lombardia sull‘incompatibilità di due ...Dare colore agli spazi grigi della città. Questo lo scopo del progetto “Sotto…passaggi di arte urbana”, pensato dal Comune di Pesaro per "promuovere un intervento di miglioramento estetico – spiegano ...