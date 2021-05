"Sono arrivati anche a me". Enrico Mentana, la bomba sui verbali di Amara: "Cosa c'entrava Giuseppe Conte" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Enrico Mentana è stato ospite di Un Giorno da Pecora. Dai microfoni di Rai Radio1 il direttore del Tg di La7 ha commentato l'inchiesta sulla presunta loggia massonica “Ungheria”, che nasce dagli interrogatori dell'avvocato siciliano Piero Amara, sentito dai pm di Milano tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Inoltre l'avvocato avrebbe fatto alcuni nomi di magistrati che si sarebbero rivolti a lui per ottenere promozioni e avrebbe coinvolto addirittura Giuseppe Conte. Stando al suo racconto, Amara avrebbe fatto ottenere all'ex presidente del Consiglio - tra il 2012 e il 2013 - consulenze dal gruppo Acqua Marcia Spa per circa 400mila euro. Il quotidiano Domani ha pubblicato nei giorni scorsi il verbale con le accuse a Conte: allora i conduttori di Un Giorno da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stato ospite di Un Giorno da Pecora. Dai microfoni di Rai Radio1 il direttore del Tg di La7 ha commentato l'inchiesta sulla presunta loggia massonica “Ungheria”, che nasce dagli interrogatori dell'avvocato siciliano Piero, sentito dai pm di Milano tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Inoltre l'avvocato avrebbe fatto alcuni nomi di magistrati che si sarebbero rivolti a lui per ottenere promozioni e avrebbe coinvolto addirittura. Stando al suo racconto,avrebbe fatto ottenere all'ex presidente del Consiglio - tra il 2012 e il 2013 - consulenze dal gruppo Acqua Marcia Spa per circa 400mila euro. Il quotidiano Domani ha pubblicato nei giorni scorsi il verbale con le accuse a: allora i conduttori di Un Giorno da ...

fattoquotidiano : Sono circa 320 i curricula arrivati in Parlamento per candidarsi al nuovo Cda Rai - borghi_claudio : @UmberHouse @FedericoBello94 @JolandaBivona @Red_Pill_80 @Vehnel @SirDistruggere Le sassate sono arrivate dopo. PRI… - Agenzia_Ansa : Notte di sbarchi a Lampedusa dove, con quattro diverse imbarcazioni, sono approdati 532 migranti. A soccorrere le '… - Trismegisto17 : RT @Libero_official: 'Una parte riguardava anche #Conte': #Mentana svela a #ungiornodapecora di aver ricevuto dei verbali di Piero #Amara… - HarryVotare : RT @crazyforloueh: dopo un mese sono arrivati finalmente?? tre I vote #AdoreYou for #BestLyrics at the #iHeartAwards -