Roberto Burioni: “Il tampone recente per avere il ’pass’ è un pericolosissimo controsenso. Una sciocchezza" (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Il tampone recente per avere il ’pass’ è un pericolosissimo controsenso. Dal punto di vista medico, gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il resto è una sciocchezza”. Lo scrive su Twitter il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni. Il tampone recente per avere il "pass" è un pericolosissimo controsenso. Dal punto di vista medico gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il resto è una sciocchezza.— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 5, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ilperilè un. Dal punto di vista medico, gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il resto è una”. Lo scrive su Twitter il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,. Ilperil "pass" è un. Dal punto di vista medico gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il resto è una.—(@) May 5, ...

ManuelaBellipan : RT @mesoada: Per carità, ancora ricordo il servizio sul vaccino anti HPV 'Tra i più critici c’è stato il professor Roberto Burioni, uno dei… - alexa5313 : RT @mesoada: Per carità, ancora ricordo il servizio sul vaccino anti HPV 'Tra i più critici c’è stato il professor Roberto Burioni, uno dei… - mesoada : Per carità, ancora ricordo il servizio sul vaccino anti HPV 'Tra i più critici c’è stato il professor Roberto Burio… - g_piacente : @MinervaMcGrani1 il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentan… - JacopoPellegr10 : 1,500 morti evitate eh ma i vaccini cinesi non funzionano via Roberto Burioni -