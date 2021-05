Returnal riceve oggi una nuova patch ma non c' è ancora una soluzione per i salvataggi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Housemarque ha avvertito i giocatori diche desiderano mantenere la loro run attuale di disattivare la funzione di aggiornamento automatico di PS5 poiché unasarà disponibile, 5 maggio. Housemarque ha condiviso la notizia su Twitter e l'avviso è necessario perchénon permette di salvare durante le run, alcune delle quali possono richiedere dalle due alle tre ore. L'unico modo per salvare attualmente in una run è mettere la PS5 in modalità di riposo. Sebbene questo sia fantastico in teoria, un aggiornamento automatico ripristinerà il gioco e cancellerà la run in corso. Leggi altro...

misteruplay2016 : Returnal, l’esclusiva PS5 riceve l’aggiornamento 01.003.001 - Ermetika_S : Dovra' riprendere il controllo del corpo, governare attentamente il battito, ingannare gli stimoli che riceve da la… -

Ultime Notizie dalla rete : Returnal riceve

Everyeye Videogiochi

Housemarque ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento perma, sebbene le patch vengano solitamente implementate per aggiungere contenuti o risolvere problemi tecnici o di gioco, sembra che l'aggiornamento abbia fatto l'opposto, poiché sono emersi ...Come per l'ultimo aggiornamento, le note sulla patch della versione 01.003.001 dinon sono state divulgate nel dettaglio. Ma si può almeno presumere che l'aggiornamento abbia risolto alcuni ...Returnal: patch in arrivo oggi ma Houmarque consiglia di disattivare gli aggiornamenti automatici per non perdere i progressi ...In Olanda una coppia abita legalmente dentro una casa 3D. Si tratta del primo caso in tutta Europa. Ecco com'è fatta!