Più libertà ai vaccinati: ecco i dubbi sul pass vaccinale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buone notizie per i tedeschi che si sono vaccinati contro il Covid-19 e per quelli che sono guariti dalla malattia. L'esecutivo di Angela Merkel, secondo quanto riferito da alcuni media, è intenzionato ad allentare le restrizioni anti-contagio nei confronti di queste categorie di persone e la svolta potrebbe concretizzarsi nel giro di poco più di InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Più libertà Napoli, prima Fiera del Libro italiana dal 1 al 4 luglio stand a Palazzo Reale ... sinonimo di apertura e libertà come la dimensione onlineche anche lo caratterizzerà, il Salone riabbraccerà il suo pubblico proponendo riflessioni sui temi più attuali della nostra contemporaneità: ...

Coprifuoco eliminato? Di Maio: "Lavoriamo per superarlo totalmente" ...punitiva che seve a educare i cittadini al fatto che c'è un governo che dispone della libertà delle ... e il calo dei contagi continuerà, sarà possibile togliere un'ora o anche più di coprifuoco: non è ...

