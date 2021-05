Pfizer | +45% fatturato nel primo trimestre

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ha chiuso ildell'anno con unpari a 14,582 miliardi di dollari, in progressione del 45% rispetto ai 10,083 mld dello stesso periodo 2020. Lo rende noto il colosso farmaceutico Usa. Ildell'attività vaccini è pari a 4,894 mld, in forte progressione rispetto ai 1,611 mld del2020. L'utile è pari a 5,262 miliardi di dollari (0,93 dollari per azione), in forte crescita rispetto ai 3,546 mld del2020 (0,63 dollari per azione). Grazie aull'aumento della vendita dei vaccini, il gruppo punta a ricavi per il 2021 tra 70,5 e 72,5 miliardi di dollari. Solo dalla vendita dei vaccini contro Covid-19, punta su 26 mld.