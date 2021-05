Nel Lazio 40.198 attualmente positivi, 265 in terapia intensiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Sono 40.198 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 37.878 sono in isolamento domiciliare, 2.055 sono ricoverati non in terapia intensiva, 265 sono ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), 7.796 sono deceduti e 280.117 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Sono 40.198 i casial Covid-19 nel. Di questi, 37.878 sono in isolamento domiciliare, 2.055 sono ricoverati non in, 265 sono ricoverati in(-6 rispetto a ieri), 7.796 sono deceduti e 280.117 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

RaiNews : Il Lazio è la prima Regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popolazione - Agenzia_Ansa : Zingaretti, nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #ANSA - nzingaretti : Nel Lazio abbiamo superato il traguardo dei due milioni di somministrazioni di #vaccino, il 90% degli over 80 preno… - alinatede : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre… - VitoBardi : RT @nzingaretti: Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno f… -