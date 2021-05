Napoleone | francobollo commemorativo di Poste Italiane

(Di mercoledì 5 maggio 2021)comunica che oggi, 5 maggio 2021, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico undi, nel bicentenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15 euro. Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Ile' stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce un dipinto di Andrea Appiani denominato 'Ritratto dire d'Italia', conservato nella Pinacoteca Ambrosiana presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di ...

