Musei | David di Michelangelo non è più solo | ora circondato da folla di personaggi in gesso 3

Per l'occasione, riapre il dipartimento degli Strumenti Musicali, ed è da qui che inizia la visita al museo. Inaugurato nel 2001, ospita la collezione del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze con circa cinquanta strumenti musicali provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, raccolti tra la seconda metà del secolo XVII e la prima metà del XIX. Spiccano tra di essi, la viola tenore e il violoncello di Antonio Stradivari, entrambi parte del quintetto realizzato nel 1690 per il Gran Principe Ferdinando de' Medici, un violino Stradivari del 1716, un violoncello Nicolò Amati del 1650, una spinetta ovale e un clavicembalo in ebano, entrambi costruiti da Bartolomeo Cristofori. La raccolta conserva anche dipinti di autori come Anton Domenico Gabbiani e Bartolomeo Bimbi, che hanno rappresentato la vita musicale alla corte in quegli ...

Firenze, 5 mag. – (Adnkronos) – Il David di Michelangelo non è più solo: per la prima volta il colosso di marmo sarà 'affiancato' da centinaia di opere in gesso raffiguranti personaggi dei secoli XVII ...

Firenze, 5 mag. – (Adnkronos) – Il David di Michelangelo non è più solo: per la prima volta il colosso di marmo sarà ‘affiancato’ da centinaia di opere in gesso raffiguranti personaggi dei secoli XVII ...Londra, New York, Los Angeles, Tokyo e Seoul sono le città che fino al 31 maggio ospiteranno la nuova opera video del celebre artista britannico sui megaschermi pubblicitari delle proprie piazze ...