Lecce | Mancosu rivela | «Mi sono operato di tumore»

Marco Mancosu, giocatore del Lecce, ha rivelato su Instagram di essersi operato di tumore: il post del centrocampista Marco Mancosu ha rivelato su Instagram di essersi operato di tumore. Il capitano del Lecce, indisponibile per l'intere mese di aprile e poi rientrato lo scorso sabato contro il Cittadella, si è infatti operato di tumore lo scorso 26 marzo. Dopo un primo intervento si sarebbe dovuto recare a Milano per valutare se fosse il caso di sottoporsi a chemioterapia. Ha rimandato l'appuntamento a fine stagione. Di seguito il post del giocatore. «Mi sono operato il 26 Marzo. Di tumore.Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di ...

