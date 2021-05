Lazio, vaccinati i giovani con AstraZeneca e Johnson&Johnson (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccini Lazio: AstraZeneca e Johnson&Johnson somministrati agli under 60; Figliuolo ha aperto la possibilità di rivedere la raccomandazione di AstraZeneca Nel Lazio i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson sono stati già somministrati a persone con meno di 60 anni. Si tratta soprattutto di personale sociosanitario, ma la Regione, che ha aperto da poco la possibilità di prenotazione per i 58enni e 59enni e che da oggi aprirà anche ai 57enni e 56enni, già offre la possibilità, per i volontari, di prenotare anche i due vaccini menzionati. Il generale Figliuolo ha aperto la possibilità di rivedere la raccomandazione di AstraZeneca per gli under 60, di seguito la sua dichiarazione: “I vaccini vanno impiegati tutti, AstraZeneca è un vaccino che è ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccinie Johnson&Johnson somministrati agli under 60; Figliuolo ha aperto la possibilità di rivedere la raccomandazione diNeli vaccinie Johnson&Johnson sono stati già somministrati a persone con meno di 60 anni. Si tratta soprattutto di personale sociosanitario, ma la Regione, che ha aperto da poco la possibilità di prenotazione per i 58enni e 59enni e che da oggi aprirà anche ai 57enni e 56enni, già offre la possibilità, per i volontari, di prenotare anche i due vaccini menzionati. Il generale Figliuolo ha aperto la possibilità di rivedere la raccomandazione diper gli under 60, di seguito la sua dichiarazione: “I vaccini vanno impiegati tutti,è un vaccino che è ...

nzingaretti : Nel Lazio abbiamo superato il traguardo dei due milioni di somministrazioni di #vaccino, il 90% degli over 80 preno… - IvoAyrton : RT @amArizona13: Zingaretti va a caccia degli over 80 non ancora vaccinati. Il Lazio ha consegnato le liste ai medici di base, secondo Nico… - 25O319 : RT @amArizona13: Zingaretti va a caccia degli over 80 non ancora vaccinati. Il Lazio ha consegnato le liste ai medici di base, secondo Nico… - amArizona13 : Zingaretti va a caccia degli over 80 non ancora vaccinati. Il Lazio ha consegnato le liste ai medici di base, secon… - angheran70 : «La Regione Lazio sulle tracce degli over80 non vaccinati» @AlfioKrancic -