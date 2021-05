Google Stadia perde altri sei membri che si uniscono ad Haven | studio di Jade Raymond

0_game : RT @Eurogamer_it: Altri sei membri lasciano #GoogleStadia. - parliamodivg : #Stadia è ormai sinonimo di successo ?? - DarioConti1984 : Epic Games offrì Fortnite per Stadia in cambio di un accordo per il Google Play Store | SmartWorld… - infoitscienza : Google Stadia perde un altro membro chiave - - tuttoteKit : Google Stadia: il vicepresidente lascia il progetto #GoogleStadia #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia

Oltre a questo, è emerso che in alcune aziende diversi sviluppatori stanno lasciando , come per esempio in CD Projekt RED e. Stando a quanto viene riferito in un nuovo report di ...Arrivano nuove notizie legate a, la piattaforma cloud gaming che nell'ultimo periodo non se la sta passando troppo bene. Infatti, proprio in merito all'argomento, nel corso delle recenti ore, abbiamo appreso che la ...All'inizio di quest'anno, Jade Raymond ha lasciato la sua posizione in Google Stadia per creare il suo studio chiamato Haven. Ora sta aggiungendo nuovi membri al suo elenco di talenti incredibili, inc ...Sei esponenti del team di Google Stadia lasciano la piattaforma cloud di Big G per entrare in Haven Studios, la nuova software house di Jade Raymond ...