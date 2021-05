GELLIFY e Azimut Digitech Fund nuovi investitori di Contents

bluerating_com : Azimut LB, nuova operazione con Gellify all’insegna del digitech -

Ultime Notizie dalla rete : GELLIFY Azimut

Industria Italiana

... fondo di venture capital B2B alternativo di tipo chiuso che investe esclusivamente in società tecnologiche B2B istituito daLibera Impresa SGR (Gruppo) in partnership con, e ...... tanto più che investendo nell'acceleratore verticaleLibera Impresa SGR otterranno indirettamente partecipazioni nelle società accelerate focalizzate sul B2B applicato al mondo del ...Contents, tech company che ha sviluppato una piattaforma SaaS di intelligenza artificiale basata su un perfetto ciclo di interazione tra analisi dei dati e sistemi di apprendimento automatico e che se ...GELLIFY e Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa SGR entrano nell’aumento di capitale da € 5M di Contents SpA, che ha come lead investor Sinergia Venture Fund, fondo VC di Synergo Capital SGR.M ...