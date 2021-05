Di Michael J. Fox e del suo nuovo libro. Quando «Un ottimista riflette sulla mortalità» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Michael J. Fox ha quasi sessant’anni e da tre decenni ha smesso di essere un uomo fortunato. Questo, almeno, secondo gli standard ordinari, perché, nonostante gli effetti del morbo di Parkinson in costante aggravamento dopo la diagnosi del 1991, l’attore ha continuato a vivere con ottimismo e a sentirsi in qualche misura sempre un privilegiato (c’è da dire che senz’altro lo è dal punto di vista economico e dell’accesso alle cure, così come da quello del contesto familiare). Poi, però, è arrivato il 2018, quello che in No time like the future, memoir uscito negli Usa per Flatiron, il protagonista di Ritorno al futuro ha definito il suo annus horribilis. Un anno in cui Michael si è dovuto sottoporre a un rischioso intervento chirurgico per rimuovere un tumore alla colonna vertebrale che (per quanto benigno) rischiava di renderlo paralitico, ha dovuto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021)J. Fox ha quasi sessant’anni e da tre decenni ha smesso di essere un uomo fortunato. Questo, almeno, secondo gli standard ordinari, perché, nonostante gli effetti del morbo di Parkinson in costante aggravamento dopo la diagnosi del 1991, l’attore ha continuato a vivere con ottimismo e a sentirsi in qualche misura sempre un privilegiato (c’è da dire che senz’altro lo è dal punto di vista economico e dell’accesso alle cure, così come da quello del contesto familiare). Poi, però, è arrivato il 2018, quello che in No time like the future, memoir uscito negli Usa per Flatiron, il protagonista di Ritorno al futuro ha definito il suo annus horribilis. Un anno in cuisi è dovuto sottoporre a un rischioso intervento chirurgico per rimuovere un tumore alla colonna vertebrale che (per quanto benigno) rischiava di renderlo paralitico, ha dovuto ...

