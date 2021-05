"Dalla parte delle nostre aziende" (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Gabriele Bassani I sindaci di Lentate e Meda hanno scritto insieme una lettera a Nicola Porro, giornalista, conduttore della trasmissine Tv "Quarta Repubblica" e blogger molto seguito sui propri ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Gabriele Bassani I sindaci di Lentate e Meda hanno scritto insieme una lettera a Nicola Porro, giornalista, conduttore della trasmissine Tv "Quarta Repubblica" e blogger molto seguito sui propri ...

il_pucciarelli : Piuttosto che combattere la povertà - costa fatica e costringe a fare scelte nette - si fa prima a combattere i pov… - renatobrunetta : Ho un sogno: che la #Pa prenda per mano cittadini e imprese, che non li stressi e non li vessi, che non sia insensi… - Mov5Stelle : I nostri auguri sinceri alle donne e agli uomini dell'#EsercitoItaliano che da 160 anni rappresentano un'istituzion… - susy962 : @AlessandraOdri E adesso nn parla più. Fare un taglia e cuci x passare dalla parte della ragione nn pensando di pot… - mikedells : Forza Crisante siamo dalla tua parte -