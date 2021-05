Caso Fedez-Rai | Di Mare in Vigilanza | «Nessuna censura | realtà manipolata La rete è stata crocifissa | ci aspettiamo delle scuse»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) «Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di unache non c’è mai». È quanto riferito dal direttore di Rai 3, Franco Di, durante l’audizione inRai, dopo esser stato chiamato a rispondere sull’episodio che al concertone del Primo Maggio ha visto protagonistae la telefonata tra il rapper e i vertici della tv di Stato. «Sono direttore di unareti più abituata non solo alle polemiche politiche, ma ad affrontare lasenza nessun timore, pagando in prima persona il coraggioproprie azioni e del proprio lavoro. Questa manipolazione ha ottenuto, nostro malgrado, l’effetto desiderato con una serie di adesioni un po’ ...

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - fattoquotidiano : Il caso Fedez ha convinto ancor di più Mario Draghi ad affidare a un supermanager esterno la guida della Rai [di Gi… - LambertoLucare2 : @IlariaBifarini .... Il bacio la risveglia con ciò dimostrando che lei ha ricambiato l'amore del principe. Il bello… - ElenaB31289051 : RT @reportrai3: Ranucci: 'L'amarezza più grande è prendere atto che queste note vengono proprio dalle stesse persone che in queste ore hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fedez

Così Franco Di Mare, direttore di Rai Tre durante la sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulper il Concertone del ...La Rai non ha chiesto il testo di, quello che lui dice è falso. La Rai era all'oscuro, lo ha fatto iCompany ". La compagnia citata da Franco Di Mare è quella responsabile dell'organizzazione ...AGI/Vista - "Questa telefonata viene montata spostando domande e risposte e il tono e il significato assumono un tono completamente opposto", così il direttore di Rai3 Franco Di Mare in audizione alla ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.