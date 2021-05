Cartelle esattoriali, Sandra Lonardo: “Lo Stato non può diventare un usuraio” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Agli imprenditori che non hanno pagato le Cartelle che arrivavano dalla rateizzazione, l’Agenzia delle entrate sta facendo arrivare Cartelle con aumenti fino al 130 per cento, con l’aggravante di pagare nei sessanta giorni. È una cosa gravissima. Sicuramente non la possiamo risolvere oggi perché il provvedimento non lo può accogliere, ma spero che l’ordine del giorno, che avevo presentato e che è diventato una raccomandazione al Governo, possa porre fine a questa grande ingiustizia. Noi, come Stato, combattiamo l’usura; lo Stato non può diventare un usuraio”. Lo ha detto intervenendo in Aula al Senato la senatrice, Sandra Lonardo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Agli imprenditori che non hanno pagato leche arrivavano dalla rateizzazione, l’Agenzia delle entrate sta facendo arrivarecon aumenti fino al 130 per cento, con l’aggravante di pagare nei sessanta giorni. È una cosa gravissima. Sicuramente non la possiamo risolvere oggi perché il provvedimento non lo può accogliere, ma spero che l’ordine del giorno, che avevo presentato e che è diventato una raccomandazione al Governo, possa porre fine a questa grande ingiustizia. Noi, come, combattiamo l’usura; lonon puòun”. Lo ha detto intervenendo in Aula al Senato la senatrice,. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

