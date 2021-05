Cari Pio e Amedeo, non spetta a voi (e a nessuno) gerarchizzare il dolore altrui (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo giorni di silenzio e polemiche, hanno parlato loro, Pio e Amedeo, gli autoproclamati cantori del politicamente scorretto, sacri picconatori del buonismo e dei radical chic, pifferai magici della pancia e delle viscere italiche. Lo hanno fatto con un lungo post su Facebook nel quale non solo si guardano bene dal chiedere scusa (il che è anche legittimo), ma rilanciano la loro battaglia contro quella che definiscono “l’opinione unica” e ribadiscono in tono serio quello che avevano provato a dire qualche sera fa in forma comica in prima serata su Canale 5 con lo stesso, identico, risultato: non fanno ridere. Al loro lungo post, pieno di frasi fatte e CAPS LOCK buttato lì come granaglia per piccioni, ho provato a rispondere nel merito, senza polemica, provando a spiegare perché “le parole sono importanti” e perché mettere la forma contro la sostanza (uno degli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo giorni di silenzio e polemiche, hanno parlato loro, Pio e, gli autoproclamati cantori del politicamente scorretto, sacri picconatori del buonismo e dei radical chic, pifferai magici della pancia e delle viscere italiche. Lo hanno fatto con un lungo post su Facebook nel quale non solo si guardano bene dal chiedere scusa (il che è anche legittimo), ma rilanciano la loro battaglia contro quella che definiscono “l’opinione unica” e ribadiscono in tono serio quello che avevano provato a dire qualche sera fa in forma comica in prima serata su Canale 5 con lo stesso, identico, risultato: non fanno ridere. Al loro lungo post, pieno di frasi fatte e CAPS LOCK buttato lì come granaglia per piccioni, ho provato a rispondere nel merito, senza polemica, provando a spiegare perché “le parole sono importanti” e perché mettere la forma contro la sostanza (uno degli ...

