Apple un foro agli AirTag potevi metterlo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Perché alcuni utenti stanno forando i nuovi AirTag di Apple? La pratica mette a rischio il funzionamento dei tracker, ma è motivata dall’assenza di un foro per portachiavi o laccetti che l’azienda ha studiato per guadagnare sugli accessori Hanno debuttato giusto venerdì, ma vantano già il pieno di consensi: gli AirTag, i nuovissimi tracker di casa Apple, sembrano aver conquistato gli utenti. Merito della loro efficacia nel consentire di ritrovare gli oggetti smarriti, unita a un’estrema semplicità di utilizzo. Ma un pelo nell’uovo c’è: la mancanza di un foro con cui assicurare il dispositivo a un portachiavi o a un laccetto da agganciare agli effetti personali che si vuole evitare di perdere. Una grossolana dimenticanza o una precisa strategia di ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) Perché alcuni utenti stanno forando i nuovidi? La pratica mette a rischio il funzionamento dei tracker, ma è motivata dall’assenza di unper portachiavi o laccetti che l’azienda ha studiato per guadagnare sugli accessori Hanno debuttato giusto venerdì, ma vantano già il pieno di consensi: gli, i nuovissimi tracker di casa, sembrano aver conquistato gli utenti. Merito della loro efficacia nel consentire di ritrovare gli oggetti smarriti, unita a un’estrema semplicità di utilizzo. Ma un pelo nell’uovo c’è: la mancanza di uncon cui assicurare il dispositivo a un portachiavi o a un laccetto da agganciareeffetti personali che si vuole evitare di perdere. Una grossolana dimenticanza o una precisa strategia di ...

ApplePrediccion : RT @Vittorino1806: Nel suo teardown degli AirTag , iFixit ha mostrato dove poter creare un foro per attaccarli alle chiavi. #Apple #Teardo… - Vittorino1806 : Nel suo teardown degli AirTag , iFixit ha mostrato dove poter creare un foro per attaccarli alle chiavi. #Apple… - luca9dario : Maaa.... creare un involucro con una stampante 3D per poi appenderlo senza doverlo forare no!? Troppo facile? Poco… -