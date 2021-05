Vuoi una relazione felice e duratura? Evita questi 6 errori comuni (Di martedì 4 maggio 2021) Nessuna relazione è perfetta e ben presto scopriamo che le storie d’amore del cinema sono mera illusione, ma possiamo fare molto per essere felici in due. L’amore è il motore della vita, quando siamo innamorati il mondo è più bello e il nostro spirito è pieno di speranza e positività e questo ci fa andare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 4 maggio 2021) Nessunaè perfetta e ben presto scopriamo che le storie d’amore del cinema sono mera illusione, ma possiamo fare molto per essere felici in due. L’amore è il motore della vita, quando siamo innamorati il mondo è più bello e il nostro spirito è pieno di speranza e positività e questo ci fa andare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

IBMItalia : Vuoi sapere come gestire al meglio i dati e trarre i maggiori benefici dall'#AI? Ti aspettiamo a #DAFItaly: una ses… - giuxlouis : @FL1CK3R__ ammettilo che vuoi un numero di una persona in particolare - GiusiSunflower : @1a_v1ttor Ma da una che si è iscritta un mese fa solo per insultarla,che ci vuoi prendere? E li tagga pure. Avrà la fine che merita - sarastyles23_ : @Marty___M @seifigx Se schiacci sulla scritta Fatto con Carrd ti esce una schermata, scegli il modello che vuoi ecc - Almi__C : @PaMeLa8681 Scrivere il tuo nome in un foglio e fare una foto. Non so se vuoi aggiungere un tvb Meta, andrebbe benissimo ???? -