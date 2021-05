Tampone rapido Covid: in cosa consiste. (Di martedì 4 maggio 2021) I Test rapidi dell’antigene (tamponi nasali, oro-faringei e salivari) per indagare su infezione da Coronavirus hanno valenza di screening. Il test rapido dell’antigene del Coronavirus è meno costoso di quello classico. Esso fornisce risultati più rapidamente (solitamente in 30-60 minuti) rispetto al test molecolare e non deve essere eseguito da personale specializzato quali Medici e Infermieri. Come dicevamo è utile soprattutto a fini di screening ed è necessario un input il più rapidamente possibile per adottare azioni di controllo. A differenza dei test molecolari, va precisato, i test antigeni rivelano la presenza del virus non attraverso il suo acido nucleico (RNA), ma mediante le sue proteine ??(antigene). E’ per questo che il nome comunemente usato è “test dell’antigene“. La sua affidabilità è paragonabile ai test molecolari e in alcuni contesti i ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) I Test rapidi dell’antigene (tamponi nasali, oro-faringei e salivari) per indagare su infezione da Coronavirus hanno valenza di screening. Il testdell’antigene del Coronavirus è meno costoso di quello classico. Esso fornisce risultati più rapidamente (solitamente in 30-60 minuti) rispetto al test molecolare e non deve essere eseguito da personale specializzato quali Medici e Infermieri. Come dicevamo è utile soprattutto a fini di screening ed è necessario un input il più rapidamente possibile per adottare azioni di controllo. A differenza dei test molecolari, va precisato, i test antigeni rivelano la presenza del virus non attraverso il suo acido nucleico (RNA), ma mediante le sue proteine ??(antigene). E’ per questo che il nome comunemente usato è “test dell’antigene“. La sua affidabilità è paragonabile ai test molecolari e in alcuni contesti i ...

