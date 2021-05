Selvaggia Lucarelli: puntata speciale del suo podcast (Di martedì 4 maggio 2021) Oggi è uscita l’ultima puntata del podcast “Proprio a me” di Selvaggia Lucarelli, che racconta delle dipendenze affettive e di come possano spingere ciascuno di noi nel baratro. Si tratta di un episodio speciale e toccante, che spiega l’origine di questo fenomeno, purtroppo ancora oggi sottovalutato. Da qualche settimana Selvaggia Lucarelli, insieme a Chora Media, ha dato vita ad un podcast in cui racconta cosa sono le dipendenze Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Oggi è uscita l’ultimadel“Proprio a me” di, che racconta delle dipendenze affettive e di come possano spingere ciascuno di noi nel baratro. Si tratta di un episodioe toccante, che spiega l’origine di questo fenomeno, purtroppo ancora oggi sottovalutato. Da qualche settimana, insieme a Chora Media, ha dato vita ad unin cui racconta cosa sono le dipendenze Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Vi racconto come abbiamo lavorato al mio podcast “Proprio a me”, come abbiamo scelto i protagonisti, cosa ha detto… - be_marconi : RT @ArturoP66023286: Ma Fedez si ricorda cosa cantava su Tiziano Ferro? Deve solo sperare che il ddl Zan non sia retroattivo - Il Tempo htt… - Ogma80Vito : - LuBennet : A me Selvaggia Lucarelli è sempre piaciuta, però ultimamente sta cagando un po' troppo fuori dalla tazza e quindi: - PDUmorista : Caso Vannini: confermate in Cassazione le condanne alla famiglia Ciontoli 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli e… -