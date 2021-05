Seconda chance promozione per l’Empoli, Monza-Lecce da brividi (Di martedì 4 maggio 2021) 270 minuti alla fine della Serie B, almeno, alla fine della regular season, e sono ancora tantissimi i verdetti che devono ancora arrivare. A tre giornate dal termine, occhi puntati sull’Empoli, che dopo la rovinosa sconfitta contro l’Ascoli è ora chiamato al secondo match point promozione diretta. I toscani sarebbero matematicamente in A in caso di vittoria contro il Cosenza, altra squadra che giocherà col coltello tra i denti perché invischiata nella lotta per non retrocedere. Se dovesse finire con un pareggio al Castellani, per la festa azzurra servirà collegare le radioline – o più probabilmente gli smartphone – sulla Brianza, dove Monza-Lecce può realmente riaprire tutto in chiave secondo posto. Se dovessero vincere i padroni di casa, con Balotelli che si candida per fare da trascinatore, Dionisi e i suoi ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) 270 minuti alla fine della Serie B, almeno, alla fine della regular season, e sono ancora tantissimi i verdetti che devono ancora arrivare. A tre giornate dal termine, occhi puntati sul, che dopo la rovinosa sconfitta contro l’Ascoli è ora chiamato al secondo match pointdiretta. I toscani sarebbero matematicamente in A in caso di vittoria contro il Cosenza, altra squadra che giocherà col coltello tra i denti perché invischiata nella lotta per non retrocedere. Se dovesse finire con un pareggio al Castellani, per la festa azzurra servirà collegare le radioline – o più probabilmente gli smartphone – sulla Brianza, dovepuò realmente riaprire tutto in chiave secondo posto. Se dovessero vincere i padroni di casa, con Balotelli che si candida per fare da trascinatore, Dionisi e i suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Seconda chance Torino, Nicola: 'Vittoria meritata, ma non abbiamo fatto nulla. Belotti nervoso? Va bene, è ambizioso' Sono contento per Vojvoda, anche se poteva sfruttare la seconda chance avuta'. BELOTTI USCITO ARRABBIATO - 'E' nervoso, ma a me va bene così: li voglio sempre ambiziosi, redo meritasse il gol stasera.

Torino - Parma 1 - 0: video, gol e highlights della partita di Serie A Due chance anche per il Parma: una conclusione di Brugman parata da Sirigu e un colpo di testa di ... Con questa sconfitta il Parma è la seconda squadra retrocessa in Serie B dopo il Crotone ( TUTTI GLI ...

ATP Estoril: Ramos-Vinolas rimonta Norrie e fa suo il titolo Albert Ramos-Vinolas si prende il titolo dell’ATP 250 di Estoril, sconfiggendo in tre set Cameron Norrie in due ore e quaranta minuti di gioco. Lo spagnolo torna a sollevare un trofeo dopo quasi due a ...

