Roma, Fonseca andrà via a fine stagione. Il Lione nel futuro del tecnico? (Di martedì 4 maggio 2021) Paulo Fonseca lascerà la Roma al termine della stagione. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, ecco quanto si legge: "A nome di tutti all'AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni", ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del Club.

