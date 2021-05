Operazione antidroga a Monreale, militari e cinofili in via Baronio Manfredi (Di martedì 4 maggio 2021) Monreale – Operazione antidroga dei Carabinieri questo pomeriggio a Monreale. Diverse uomini dell’Arma hanno eseguito perquisizioni all’interno di alcune abitazioni di via Baronio Manfredi, nella parte alta della città. Numerose auto dei Carabinieri hanno fatto irruzione tra i vicoli del quartiere Monrealese anche con l’ausilio di unità cinofile. Sono state passate al setaccio diverse abitazioni. I militari hanno sequestrato alcuni quantitativi di sostanza stupefacente. Ulteriori dettagli, su eventuali arresti o denunce, potrebbero essere dati dall’Arma nel corso dei prossimi giorni. Continuano i controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri a Monreale, sempre attenta alle dinamiche della città e aperta a ogni necessità dei ... Leggi su monrealelive (Di martedì 4 maggio 2021)dei Carabinieri questo pomeriggio a. Diverse uomini dell’Arma hanno eseguito perquisizioni all’interno di alcune abitazioni di via, nella parte alta della città. Numerose auto dei Carabinieri hanno fatto irruzione tra i vicoli del quartierese anche con l’ausilio di unità cinofile. Sono state passate al setaccio diverse abitazioni. Ihanno sequestrato alcuni quantitativi di sostanza stupefacente. Ulteriori dettagli, su eventuali arresti o denunce, potrebbero essere dati dall’Arma nel corso dei prossimi giorni. Continuano i controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri a, sempre attenta alle dinamiche della città e aperta a ogni necessità dei ...

