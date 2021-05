Napoli | vaccini | proteste e tensioni all' hub della Mostra d' Oltremare | interviene la polizia

GiovannaSandr16 : RT @SecolodItalia1: Vaccini, rivolta dei sessantenni a Napoli: «Non vogliamo Astrazeneca». La Asl chiama la polizia - rep_napoli : Napoli, vaccini: code e tensioni alla Mostra d'Oltremare [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 18:08] - AlexSanna38 : RT @SecolodItalia1: Vaccini, rivolta dei sessantenni a Napoli: «Non vogliamo Astrazeneca». La Asl chiama la polizia - anteprima24 : ** Caos hub vaccini #Napoli, un vigilante è stato sputato in faccia ** - SecolodItalia1 : Vaccini, rivolta dei sessantenni a Napoli: «Non vogliamo Astrazeneca». La Asl chiama la polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vaccini

Comportamento inaccettabile - La direzione strategica dell'Asl1 Centro ha inoltre ricordato che il piano vaccinale prevede la somministrazione del vaccino a m - Rna solo per categorie ......pretese si faccia saltare l'organizzazione di un intero centro vaccinale pensando di poterci costringere a somministrarediversi da quelli previsti". La direttrice sanitaria dell'Asl1 ...“Folla, file saltate, distanziamento zero, poi l'annuncio che erano terminate le dosi Pzifer e c'era solo Astrazeneca”.Un cittadino convocato per la vaccinazione ha sputato in faccia a una guardia giurata perché non gli facevano il vaccino Pfizer che avrebbe preteso. Una signora ha pesantemente offeso e minacciato una ...