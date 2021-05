Meghan Markle a rischio parto prematuro: “È già in ospedale” (Di martedì 4 maggio 2021) Meghan Markle sarebbe stata già ricoverata per partorire. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la duchessa del Sussex sarebbe pronta a dare alla luce la sua bambina. Se così fosse, si tratterebbe di un parto prematuro, dato che la nascita della secondogenita nata dall’unione con Harry era prevista per il mese di giugno. L’indiscrezione è stata lanciata da “New Idea”, ma al momento non ci sono conferme o smentite di alcun tipo, visto che né Markle, né Harry, hanno diramato note ufficiali. Meghan Markle vorrebbe partorire in casa Stando a quanto riportato, Meghan Markle sarebbe stata vista entrare in un ospedale della città di Santa Barbara a bordo di un Suv. Se ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021)sarebbe stata già ricoverata perrire. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la duchessa del Sussex sarebbe pronta a dare alla luce la sua bambina. Se così fosse, si tratterebbe di un, dato che la nascita della secondogenita nata dall’unione con Harry era prevista per il mese di giugno. L’indiscrezione è stata lanciata da “New Idea”, ma al momento non ci sono conferme o smentite di alcun tipo, visto che né, né Harry, hanno diramato note ufficiali.vorrebberire in casa Stando a quanto riportato,sarebbe stata vista entrare in undella città di Santa Barbara a bordo di un Suv. Se ...

