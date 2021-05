L'uomo che scambiò sua moglie per un cinghiale (Di martedì 4 maggio 2021) L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello è niente rispetto all’uomo che ha scambiato sua moglie per un cinghiale. Il primo era un affermato musicista, protagonista eponimo della raccolta di casi clinici di Oliver Sacks del 1985. Il secondo è un signore che ha avvertito dei movimenti sospetti nell’orto e, convinto si trattasse di un cinghiale, ha sparato nella notte ferendo alla spalla la consorte. Ora – assodato che sarebbe stato più divertente se l’uomo avesse scambiato un cinghiale per sua moglie – la differenza col celebre caso di Oliver Sacks è tutta qui: il marito confuso del 1985 era affetto da una patologia neurologica che lo rendeva diverso dal resto del genere umano; il marito confuso del 2021 invece è in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) L’chesuaper un cappello è niente rispetto all’che ha scambiato suaper un. Il primo era un affermato musicista, protagonista eponimo della raccolta di casi clinici di Oliver Sacks del 1985. Il secondo è un signore che ha avvertito dei movimenti sospetti nell’orto e, convinto si trattasse di un, ha sparato nella notte ferendo alla spalla la consorte. Ora – assodato che sarebbe stato più divertente se l’avesse scambiato unper sua– la differenza col celebre caso di Oliver Sacks è tutta qui: il marito confuso del 1985 era affetto da una patologia neurologica che lo rendeva diverso dal resto del genere umano; il marito confuso del 2021 invece è in ...

Fedez : Salve, non sono dottore, lei è onorevole invece giusto? Volentieri, anche se mi chiedo una cosa: un uomo politico c… - RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - Radio1Rai : 'Un uomo di spettacolo che è riuscito a coniugare impegno civile, film mai banali e una voce importante dove la scu… - elisabettap38 : RT @sarasarli: Immaginate cosa sarebbe successo se #DiMaio o un senatore del #m5s avesse incontrato in una piazzola di un #autogrill un uom… - Simone76623275 : RT @BlogSeason: Il celebre sceneggiatore dei più iconici film di Martin Scorsese come Taxi Driver e L'ultima tentazione di Cristo #PaulSchr… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo che L'uomo che scambiò sua moglie per un cinghiale L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello è niente rispetto all'uomo che ha scambiato sua moglie per un cinghiale. Il primo era un affermato musicista, protagonista eponimo della raccolta di casi ...

Roma, Tiago Pinto: 'Mourinho uno dei migliori allenatori di tutti i tempi, è l'uomo perfetto per il progetto' Siamo decisamente convinti che José sarà l'allenatore perfetto per il nostro progetto , sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme, con la visione e l'ambizione di Dan e Ryan, costruiremo le ...

Com’è che gli uomini hanno iniziato a mettersi lo smalto Il Post Milano, nascondeva la cocaina negli orologi da polso e nell’aspirapolvere: arrestato Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti a Milano. Durante la perquisizione in casa, è stata trovata della cocaina nascosta nell’aspirapolvere ...

Tennis, Atp Madrid: Nadal a caccia del sesto trionfo Dopo la scivolata di Monte Carlo, Rafa Nadal ha ribadito il suo ruolo di signore della terra rossa del tennis imponendosi su Stefanos Tsitsipas a Barcellona. Il numero 2 del mondo ...

L'scambiò sua moglie per un cappello è niente rispetto all'ha scambiato sua moglie per un cinghiale. Il primo era un affermato musicista, protagonista eponimo della raccolta di casi ...Siamo decisamente convintiJosé sarà l'allenatore perfetto per il nostro progetto , sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme, con la visione e l'ambizione di Dan e Ryan, costruiremo le ...Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti a Milano. Durante la perquisizione in casa, è stata trovata della cocaina nascosta nell’aspirapolvere ...Dopo la scivolata di Monte Carlo, Rafa Nadal ha ribadito il suo ruolo di signore della terra rossa del tennis imponendosi su Stefanos Tsitsipas a Barcellona. Il numero 2 del mondo ...