Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sposati da anni: l'attrice svela i segreti della loro intimità (Di martedì 4 maggio 2021) Luca Zingaretti moglie chi è? Dal 2005 Luisa Ranieri e Luca Zingaretti stanno insieme. La coppia di attori è convolata a nozze il 23 giugno 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa in Sicilia. I due hanno due figlie: Emma, nata il 9 luglio 2011 e Bianca, venuta al mondo il 27 luglio 2015. Un'unione solida la loro, come dimostrano le dichiarazioni fatte dalla splendida 47enne in un alcune recenti interviste. Zingaretti ha conosciuto la sua attuale compagna sul set della miniserie televisiva Cefalonia.

