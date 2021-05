Luca Ward ai giovani | “Non fatevi abbindolare dalle accademiucce | il doppiatore non esiste Esistono gli attori che prestano la voce ad altri attori”

(Di martedì 4 maggio 2021) “Ilnonglichelaad”.non usa mezze misure. Il re del doppiaggio italiano, nel presentare a #SpinOff su FqMagazine.it il suo libro biografico Il talento di essere nessuno (Sperling&Kupfer) dispensa consigli ,anzi un vero e proprio tutorial sulle tappe per diventare doppiatori. “Ci si forma in teatro, Glisi formano solo in teatro, ragazzi. Non, robette varie… No! Ci vogliono solo le scuole di teatro, tanto ne siamo pieni, e per fortuna stanno riaprendo. Ci si ...

Sarà martedì 4 maggio 2021 alle ore 15 il primo ospite di Spin - Off, striscia settimanale che si occuperà ogni martedì alle 15 di libri, cinema e cultura, condotto in diretta sulla pagina ...