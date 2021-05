LIVE Sinner-Pella 6-2 4-1, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel secondo set (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) 4-1 Sinner. Splendido dritto e chiusura con una dolcissima demi-volée in allungo. Bravo l’azzurro. 40-30 MERAVIGLIOSO Sinner!!!!! Dritto lungolinea che inchioda l’avversario!!! 30-30 Pella non molla e prova a rimanere in corsa con un ottimo rovescio sul quale sbaglia l’azzurro. 30-15 Profondo e potente il dritto da fondo campo di Sinner che non lascia scampo all’avversario. 15-15 Affossa in rete il rovescio di Sinner dopo un intenso braccio di ferro. 15-0 ACEEEE SINNEEER!!! 3-1 Sinner. Ultimo punto estremamente spettacolare con Pella che trova un ottimo passante sul ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) 4-1. Splendido dritto e chiusura con una dolcissima demi-volée in allungo. Bravo. 40-30 MERAVIGLIOSO!!!!! Dritto lungolinea che inchioda l’avversario!!! 30-30non molla e prova a rimanere in corsa con un ottimo rovescio sul quale sbaglia. 30-15 Profondo e potente il dritto da fondo campo diche non lascia scampo all’avversario. 15-15 Affossa in rete il rovescio didopo un intenso braccio di ferro. 15-0 ACEEEE SINNEEER!!! 3-1. Ultimo punto estremamente spettacolare conche trova un ottimo passante sul ...

