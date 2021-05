Lecce, ex maresciallo dei carabinieri ucciso a colpi di pistola: “Un uomo incappucciato visto allontanarsi dal luogo dell’omicidio” (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex maresciallo dei carabinieri Silvano Nestola, 46 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Copertino, in provincia di Lecce. Il militare ra stato in servizio al comando provinciale di Lecce fino allo scorso settembre e da allora collocato a riposo perchè riformato. L’omicidio è avvenuto in contrada Tarantino: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una strada sterrata tra Copertino e San Pietro in Lama, a ridosso del muro di recinzione della villa della sorella, dove l’uomo si era recato a cena assieme al figlio. Sul posto è subito intervenuto il 118 per Nestola non c’era ormai più nulla da fare: è morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Tenenza di Copertino e del Ros di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) L’exdeiSilvano Nestola, 46 anni, è statodiin strada a Copertino, in provincia di. Il militare ra stato in servizio al comando provinciale difino allo scorso settembre e da allora collocato a riposo perchè riformato. L’omicidio è avvenuto in contrada Tarantino: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una strada sterrata tra Copertino e San Pietro in Lama, a ridosso del muro di recinzione della villa della sorella, dove l’si era recato a cena assieme al figlio. Sul posto è subito intervenuto il 118 per Nestola non c’era ormai più nulla da fare: è morto sul colpo. Le indagini sono condotte daidella Tenenza di Copertino e del Ros di ...

