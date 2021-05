LA FUGGITIVA 2 | VITTORIA PUCCINI TORNA NEI PANNI DI ARIANNA COMANI SU RAI1

(Di martedì 4 maggio 2021) Una settimana fa oltre 5,3 milioni di telespettatori (22,2%) hanno assistito al gran finale de “La“, la serie conche ha unito giallo, azione, melò e altri generi con un risultato che è piaciuto molto al pubblico di. Un finale che ha spalancato le porte ad una seconda stagione che ci sarà. La notizia è riportata da Tv Sorrisi e Canzoni che titola “Laavrà un bis”: Dopo gli ottimi ascolti registrati dalla prima stagione, la fiction di Raiuno “La” avrà un secondo capitolo. Rivedremo cosìnel ruolo di, una donna in fuga per salvare se stessa e il suo piccolo Simone, interpretato da Giovannino Esposito. Era stato il regista e sceneggiatore della fiction Rai, ...

Reduce del grande successo de LaPuccini tornerà anche nella prossima stagione tv su Rai 1 con Non mi lasciare , fiction in quattro puntate le cui riprese si sono concluse proprio di recente. Nella nuova serie, ...Ieri sera abbiamo avuto modo di assistere all'ultime e super interessante puntata per quanto riguarda la fiction conPuccini, La. Ma sul web già si vocifera di una seconda serie, ...Condividi su Rai 1 sta trasmettendo la serie tv Chiamami ancora amore di cui di proponiamo la recensione. Il racconto televisivo è basato sulla grave crisi coniugale che ha colpito i coniugi Anna Sant ...è l'attrice Vittoria Puccini. Ospite di Francesca Fialdini su Rai 1, l'attrice protagonista della nuova serie tv La Fuggitiva è stata testimone di questo genere di violenze "che ho vissuto anch ...