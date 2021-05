**Governo: Salvini a Letta, ”Metodo Salvini’? E’ concretezza, non ci occupiamo di Ius Soli…’** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Il ‘Metodo Salvini’? è la concretezza”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it a proposito dell’incontro tra il premier Mario Draghi e il segretario del Pd, Enrico Letta. “Stanotte ad esempio sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà, sul riconoscimento ufficiale (dopo dieci anni di attesa) della Lingua italiana dei Segni, sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco. Questo è il ‘Metodo Salvini’: leali ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Il ‘’? è la”. Lo dice il segretario della Lega Matteoad Affaritaliani.it a proposito dell’incontro tra il premier Mario Draghi e il segretario del Pd, Enrico. “Stanotte ad esempio sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà, sul riconoscimento ufficiale (dopo dieci anni di attesa) della Lingua italiana dei Segni, sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco. Questo è il ‘’: leali ...

