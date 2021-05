Draghi: "Green pass per circolare liberamente in Italia da metà maggio" (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Dalla metà di giugno i turisti che sono stati vaccinati potranno circolare liberamente in Europa, "il Green passa sarà pienamente operativo". Lo dice il premier Mario Draghi, al termine dell'incontro tra i ministri del turismo del G20. Nell'attesa che diventi operativo il Green pass europeo "il governo Italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio", ha detto Draghi. "È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e naturalmente non vediamo l'ora di riaccogliervi di nuovo". Il premier ha poi aggiunto: "Se c'è un paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, ... Leggi su agi (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Dalladi giugno i turisti che sono stati vaccinati potrannoin Europa, "ila sarà pienamente operativo". Lo dice il premier Mario, al termine dell'incontro tra i ministri del turismo del G20. Nell'attesa che diventi operativo ileuropeo "il governono ha introdotto unverde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla secondadi", ha detto. "È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze ine naturalmente non vediamo l'ora di riaccogliervi di nuovo". Il premier ha poi aggiunto: "Se c'è un paese intrecciato con il turismo, che vive di turismo, ...

