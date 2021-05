Daniela Molinari, la madre biologica ha accettato di sottoporsi ai test: si accende la speranza di una cura per il suo tumore (Di martedì 4 maggio 2021) Si accende una speranza per Daniela Molinari. La madre biologica ha finalmente acconsentito a sottoporsi all’esame che potrebbe permettere alla 48enne di trovare una cura per sua malattia oncologica grazie alla mappatura del Dna. Come riportano oggi alcuni quotidiani, Daniela Molinari fa parte di un programma di cure sperimentali contro il cancro che senza il Dna della mamma non possono essere applicate. Per convincere l’anziana genitrice (che ha avuto altri figli e ora è nonna) ha scritto lettere aperte, ha partecipato a trasmissioni tv e ha interessato il Tribunale dei Minori di Milano: il suo rifiuto era motivato dal fatto che per per lei Daniela rappresenta il ritorno di un dolore che pensava di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Siunaper. Laha finalmente acconsentito aall’esame che potrebbe permettere alla 48enne di trovare unaper sua malattia oncologica grazie alla mappatura del Dna. Come riportano oggi alcuni quotidiani,fa parte di un programma di cure sperimentali contro il cancro che senza il Dna della mamma non possono essere applicate. Per convincere l’anziana genitrice (che ha avuto altri figli e ora è nonna) ha scritto lettere aperte, ha partecipato a trasmissioni tv e ha interessato il Tribunale dei Minori di Milano: il suo rifiuto era motivato dal fatto che per per leirappresenta il ritorno di un dolore che pensava di ...

