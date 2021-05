Cts: via libera al concorso per la magistratura (Di martedì 4 maggio 2021) ... la Ministra Marta Cartabia ha posto la sua firma sul Decreto Ministeriale inerente le modalità di svolgimento delle prove, il cui diario analitico sarà divulgato sul prossimo numero della Gazzetta ... Leggi su primapaginanews (Di martedì 4 maggio 2021) ... la Ministra Marta Cartabia ha posto la sua firma sul Decreto Ministeriale inerente le modalità di svolgimento delle prove, il cui diario analitico sarà divulgato sul prossimo numero della Gazzetta ...

AWrit3r : @borghi_claudio Si ma se si vota vale tutto, siamo nel 2021 basterebbe un cts e via, o no? - gpaolariete : RT @sole24ore: Concorso in Magistratura, dal Cts via libera alle prove a metà luglio - sole24ore : Concorso in Magistratura, dal Cts via libera alle prove a metà luglio - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Concorso in Magistratura, dal Cts via libera alle prove a metà luglio - sole24ore : Concorso in Magistratura, dal Cts via libera alle prove a metà luglio -