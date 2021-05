Covid, Salvini: se dati positivi entro metà maggio via coprifuoco (Di martedì 4 maggio 2021) "Per il generale Figliuolo parlano i risultati" e "se i numeri continuano ad essere positivi, aumentano guariti e vaccinati, non è che la Lega si aspetta le riaperture, l'Italia le aspetta, di giorno, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "Per il generale Figliuolo parlano i risultati" e "se i numeri continuano ad essere, aumentano guariti e vaccinati, non è che la Lega si aspetta le riaperture, l'Italia le aspetta, di giorno, ...

Open_gol : «Chiudere Piazza Duomo avrebbe peggiorato la situazione» Renato Saccone, prefetto di Milano - matteosalvinimi : “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male...… - fattoquotidiano : Il terrore corre nelle chat dei parlamentari leghisti, soprattutto quelli lombardi che hanno vissuto sulla propria… - Miti_Vigliero : RT @GiovaQuez: Salvini: 'Se diamo retta a Letta e a Speranza stiamo chiusi in casa fino a Ferragosto'. E sui 500 mila vaccini: 'Alla faccia… - IlSedutomulo : RT @LucillaMasini: Salvini attacca Sala per la festa degli interisti, ma in piazza c’era anche la leghista Sardone. È ufficiale: in fatto d… -