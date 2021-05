Covid, Palú: “Ora le dosi ci sono, mettere presto in sicurezza i 60enni” (Di martedì 4 maggio 2021) Palù ha manifestato la necessità di somministrare presto le dosi di vaccino ai 60enni, fascia per cui la letalità da Covid è pari al 2,9%. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) Palù ha manifestato la necessità di somministrareledi vaccino ai, fascia per cui la letalità daè pari al 2,9%. su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palú 'Nessun divieto per AstraZeneca agli under 60' (Aifa) Ieri il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid 19, ha detto che si sta valutando la possibilità di somministrare AstraZeneca anche alle persone con meno ...

Coronavirus, Palù (Aifa): "Ora le dosi ci sono, fare presto a proteggere i 60 enni" Nell'ultima settimana l'Rt nazionale è intorno allo 0,8, l'incidenza media dei nuovi casi di Covid è calata a 150 casi ogni 100mila abitanti per settimana. Si stanno lentamente liberando i letti in ...

