Concorso Magistratura 2020 per 310 posti | ok dal Cts per svolgere le prove a luglio A breve la conferma

**aggiornamento del 4/05/2021: il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il parere positivo per lo svolgimento delle prove scritte del Concorso Magistratura 2020 tra giovedì 15 e venerdì 16 luglio in diverse sedi. Il 28 maggio in Gazzetta verranno pubblicati: il diario analitico delle prove scritte; le date per la consegna dei codici nei 3 giorni precedenti (dal 12 al 14 luglio); le sedi e le convocazioni per i 13.281 candidati. Leggi l'avviso *aggiornamento del 19/04/2021: Il diario delle prove scritte adottato con DM 14 gennaio 2021 è stato annullato. Le nuove convocazioni e le sedi saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio 2021. Entro il 30 aprile gli iscritti devono comunicare eventuali cambi di residenza, in quanto la ...

