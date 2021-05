Clamoroso all’Atp di Madrid | Paire decide di giocare e vince una partita

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 maggio 2021) Incredibile vittoria di Benoital Torneo di. Il tennista noto per fare in modo di perdere, per non allenarsi e incassare il gettone dei tornei mentre va in piscina solo per non restare chiuso nel lockdown di Parigi, ha battuto Nikoloz Basilashvili in soli 2 set (6-4, 7-5). Al prossimo round troverà come avversario Tsitsipas. Contro di lui c’era stata un po’ di mobilitazione, per i suoi modi sui generis di affrontare le gare. Probabilmente l’aria di maretta lo avranno indotto a darsi da fare. Con ottimi risultati: ha finalmente vinto unadi tennis. L'articolo ilNapolista.